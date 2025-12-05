Reuters: соратники Асада, находящиеся в Москве, планируют восстание в Сирии

Соратники бывшего президента Сирии Башара Асада тратят миллионы долларов в надежде поднять восстание против нынешних сирийских властей, пишет Reuters 5 декабря.

По данным агентства, бывший глава разведки Камиль Хасан и двоюродный брат Асада Рами Махлуф спонсируют в общей сложности около 50 тысяч боевиков из числа в надежде завоевать их лояльность. Их цель — взять под контроль подземные командные пункты на побережье Сирии и тайники с оружием. При этом Хасан и Махлуф ведут свою деятельность независимо и враждуют между собой.

Как пишет Reuters, новые сирийские власти осведомлены об этих планах. Для борьбы с ними они рекрутировали другого бывшего высокопоставленного военного армии Асада — Халеда аль-Ахмада. В его задачу входит убедить алавитов выстраивать отношения с новыми властями.

Сам Асад, по данным агентства, «в целом смирился с жизнью в Москве» и не строит планов по возвращению в Сирию.

Режим Башара Асада был свергнут год назад. Бывший президент бежал в Россию, где получил убежище. Новые власти Сирии просят его выдачи, однако Москва на это не соглашается.

Алавиты, составляющие лишь 10% населения Сирии, были доминирующей силой под властью Асада (он сам — алавит). В марте, вскоре после прихода к власти нового правительства, в провинциях, населенных алавитами, началось восстание. Оно было жестко подавлено, в результате погибли тысячи человек.

