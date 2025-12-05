Ирландские СМИ сообщили, что самолет Зеленского во время визита в Дублин сопровождали неизвестные дроны

Вечером 1 декабря, незадолго до посадки самолета Владимира Зеленского в Дублине, в небе около ирландской столицы были замечены четыре неизвестных дрона военного типа, которые летели в направлении маршрута самолета президента Украины. Об этом сообщило местное издание The Journal со ссылкой на источники.

По их информации, беспилотники, предположительно, взлетели с северо-востока Дублина. «Дроны достигли места, где должен был находиться самолет Зеленского, в тот самый момент, когда был запланирован его пролет там», — говорится в публикации. Самолет Зеленского приземлился в аэропорту Дублина с небольшим опережением графика, отмечает издание.

Затем, как утверждают собеседники издания, беспилотники пролетели над кораблем ВМС Ирландии, который разместили в Ирландском море во время визита украинского президента. В настоящее время проводится расследование, которое должно определить, взлетели ли дроны с суши или не обнаруженного пока корабля. Кто управлял дронами и где они приземлились, также неизвестно.

О неизвестных беспилотниках во время визита Зеленского также пишет The Irish Times. По данным газеты, корабль ВМС Ирландии заметил пять дронов, которые летели около маршрута самолета президента Украины. Издание отмечает, что во время приезда Зеленского над Дублином была введена бесполетная зона.

Беспилотники, по информации The Irish Times, появились вблизи пригорода Дублина Хоута примерно в то время, когда там должен был пролетать самолет Зеленского. «Однако его самолет прибыл немного раньше. Источники сообщили, что ему ничего не угрожало», — говорится в материале.

Как сообщает BBC News, высокопоставленные члены ирландского правительства были проинформированы об инциденте. Вооруженные силы Ирландии отказались от комментариев.

Публикацию ирландских СМИ прокомментировал советник Зеленского Дмитрий Литвин. «За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то в нем менять», — сказал он.

