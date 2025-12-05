Банк России отменил ограничения на переводы за рубеж для россиян и нерезидентов из «дружественных» стран

Банк России с 8 декабря отменяет ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и нерезидентов из «дружественных» стран, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение принято с учетом «стабильной ситуации на валютном рынке», пояснил Центробанк России.

Речь идет об ограничениях, введенных еще в 2022 году. Сейчас они предусматривают, что граждане России и нерезиденты из «дружественных» стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США (или эквивалент в другой валюте), а через системы денежных переводов — не более 10 тысяч долларов.

При этом сохраняются запрет на переводы для нерезидентов из «недружественных» стран и ограничения для тех из них, кто работает в России (но не является резидентом). Они могут переводить за рубеж ежемесячно средства в размере своей зарплаты.

Банк России впервые ввел ограничения на переводы за рубеж в марте 2022 года. В июне ЦБ смягчил их, подняв сумму разрешенного перевода со 150 тысяч долларов США до 1 миллиона. С тех пор ограничения неоднократно продлевались — каждый раз на полгода. В последний раз они были продлены в конце сентября 2025 года. Тогда они были продлены до 31 марта 2026 года.