Умер бывший глава ЦБ РФ Сергей Дубинин. При нем провели деноминацию рубля

Российский экономист Сергей Дубинин умер в возрасте 74 лет, сообщило «Эхо», ссылаясь на источник в МГУ. По его словам, Дубинин умер после тяжелой болезни. В Банке России подтвердили эту информацию, пишет «Интерфакс».

Дубинин до 1991 года был доцентом экономического факультета МГУ. Работал экономическим экспертом аппарата президента СССР. С января по октябрь 1994 года исполнял обязанности министра финансов РФ. В 1994-1995 годах — первый зампред банка «Империал», затем — член правления «Газпрома».

В ноябре 1995 года Дубинин возглавил Банк России. При нем в 1998 году провели деноминацию рубля с коэффициентом 1000:1. Его отправили в отставку в сентябре 1998 года, вскоре после дефолта.

Сергей Дубинин в 1998 году Alexander Natruskin / Reuters / Scanpix / LETA

После ЦБ Дубинин работал финансовым директором РАО «ЕЭС России», входил в наблюдательный совет ВТБ. В 2014-2023 годах — заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ, затем — научный руководитель этой же кафедры.