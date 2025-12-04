Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 19 декабря

Пресс-служба президента РФ объявила дату проведения ежегодной прямой линии Владимира Путина. В 2025 году прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, проведут 19 декабря. «Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в 12:00 по московскому времени.

«Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря», — цитирует ТАСС анонс прямой линии.

Вопросы к президенту РФ будут собирать по телефону, СМС и ММС, через специальное мобильное приложение и соцсети, включая чат-бота в мессенджере Мax.

Последние несколько лет прямая линия и большая пресс-конференция Путина совмещены. Ранее они проводились в разное время.

В 2024 году прямая линия Путина также прошла 19 декабря. Тогда президент РФ отвечал на вопросы жителей России и журналистов около 4,5 часа.