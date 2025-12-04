Bloomberg: Индия возьмет российскую атомную подлодку в аренду за два миллиарда долларов

Индия возьмет в аренду у России атомную ударную подводную лодку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Подлодку ВМС Индии арендуют на 10 лет. Сумма сделки составит два миллиарда долларов.

Собеседники издания напомнили, что аренда российской подлодки для ВМС Индии обсуждалась на протяжении нескольких лет, однако стороны не могли договориться о цене. Теперь же, сообщили они, сделку удалось согласовать, в ноябре индийские моряки уже посещали одну из российских верфей.

Предполагается, что подлодку Индия получит в течение двух лет, однако не исключено, что сроки поставки будут сдвинуты из-за сложности проекта.

Согласно условиям аренды, российская подлодка не может быть использована в военных действиях, пишет Bloomberg, ее можно будет задействовать только в учениях.

По словам источников, Индия планирует использовать российскую подлодку для обучения своих моряков, пока строит две собственные атомные субмарины.

О контракте на аренду российской подлодки стало известно в преддверии визита в Индию президента РФ Владимира Путина — первого после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Предыдущий раз Индия брала в аренду российскую подлодку в 2012 году. ВМС Индии тогда получили АПЛ «Нерпа». Подлодка была передана с опозданием, в том числе из-за того, что в ноябре 2008 года в ходе одного из этапов госприемки на борту «Нерпы» произошло несанкционированное срабатывание системы пожаротушения — 20 человек погибли, 21 пострадал. Предполагалось, что подлодка будет в аренде у ВМС Индии 10 лет, но уже в июне 2021 года ее досрочно вернули России. ТАСС сообщал, что в апреле 2020 года на борту подлодки взорвался баллон воздуха высокого давления, повредив оба ее корпуса, радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование.