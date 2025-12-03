Выпускников военных вузов обязали вернуть государству затраты на обучение, если их объявят «иноагентами»

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли поправки, которые предполагают, что выпускники военных вузов, обучавшиеся за счет бюджета, должны компенсировать государству затраты в случае, если власти России объявят их «иностранными агентами».

Изменения вносятся в закон о воинской обязанности и военной службе, отмечает «Медиазона», обратившая внимание на поправки.

Законопроект внесли в Госдуму 31 октября. Изначально, пишет издание, инициатива носила технический характер: она прописывала в законе о военной службе уже существующую в Уголовном кодексе норму, по которой военных наказывают за самовольное оставление части.

Ко второму чтению в проект закона добавили поправки, расширяющие перечень оснований требовать с выпускников военных вузов компенсацию за их обучение. Сейчас военные возвращают государству потраченные на обучение деньги по ряду причин: от отчисления за неуспеваемость и отказа заключать контракт до уголовного преследования.

Теперь выпускников военных вузов будут увольнять со службы и требовать от них компенсацию за образование, если военный попал в список Минюста или получил заключение от ФСБ «о нецелесообразности» его допуска к государственной тайне.

Кроме того, после вступления закона в силу военным не станут засчитывать в срок службы самовольное оставление части на срок свыше двух дней. Сейчас не засчитывалось в срок службы самовольное оставление части более чем на 10 дней.

