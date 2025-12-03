В Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза. Минобороны России отчиталось, что всего сбило за ночь 102 дрона

После падения обломков украинских беспилотников в Тамбовской области начался пожар на нефтебазе, сообщил глава региона Евгений Первышов.

Он не уточнил, где находится атакованная нефтебаза, однако канал Exilenova+, отслеживающий украинские атаки, утверждает, что это в поселке Дмитриевка, расположенном примерно в 50 километрах к северо-западу от Тамбова.

По данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника. Больше всего — в приграничных регионах (в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях). Также были атакованы Астраханская, Саратовская и Воронежская области. Тамбов в сводке военного ведомства не упоминается.