Суд в Киеве заочно приговорил бывшего премьера Украины Николая Азарова к 15 годам лишения свободы

Печерский районный суд Киева заочно приговорил бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, сообщает «Суспiльне».

Приговор вынесли еще 25 ноября, но материалы дела опубликовали только 2 декабря, отмечает издание. Сегодня на приговор обратили внимание украинские журналисты.

Суд признал Азарова, который находится в России, виновным в государственной измене и попытке насильственно изменить конституционный строй.

По версии следствия, Азаров через свой телеграм-канал распространял российскую пропаганду, а помогали ему в этом две гражданки Украины, ранее работавшие в Шевченковской районной администрации Киева. Следствие считает, что они писали, редактировали и «отправляли кураторам провокационные тексты для публикаций».

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины в 2010 — 2014 годах. Его кандидатуру на этот пост предложил тогдашний президент страны Виктор Янукович.

После того как в 2014-м Янукович лишился поста президента, Азаров покинул территорию Украины и перебрался в Россию. Власти Украины возбудили против Азарова несколько уголовных дел, он объявлен в розыск.