Суд арестовал бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Вороновского по делу о получении взятки

Басманный суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК), сообщает пресс-служба суды общей юрисдикции города. Вороновского взяли под стражу в зале суда, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Вороновский получал взятки в виде имущества и услуг в 2019–2020 годах, когда занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края и курировал дорожную отрасль.

Показания на бывшего депутата дал директор государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбий Напсо. Следствие утверждает, что Вороновский получил от Напсо за «общее покровительство» более 25 миллионов рублей.

Напсо дал показания на Вороновского в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Его уголовное преследование за участие в коррупционном преступлении прекратили. За махинации с имуществом ДРСУ Напсо в особом порядке получил четыре года лишения свободы.

Анатолий Вороновский был избран в Госдуму в 2021 году от «Единой России». Его лишили депутатской неприкосновенности 11 ноября. Вскоре после этого в отношении Вороновского завели уголовное дело. 2 декабря Госдума досрочно лишила его мандата депутата.

Как отмечал телеграм-канал Faridaily, Вороновский стал всего вторым в истории депутатом «Единой России», лишившимся мандата за коррупцию. В 2013 году единоросс Владимир Пехтин написал заявление о сложении полномочий после выхода расследования Алексея Навального, обнаружившего у парламентария незадекларированную недвижимость в США.