Премию «Большая книга» получили Эдуард Веркин («Сорока на виселице») и Зоя Богуславская («Халатная жизнь»)
Организаторы российской литературной премии «Большая книга» объявили лауреатов 2025 года. Церемония награждения прошла в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки в Москве 3 декабря
Лауреатом в номинации «Художественная проза» стал Эдуард Веркин, его отметили за роман «Сорока на виселице».
В номинации «Нон-фикшн» победила Зоя Богуславская, которую отметили за работу «Халатная жизнь».
В номинации «Лучшая аудиокнига» победила аудиоверсия романа «Тоннель» Яны Вагнер (чтецы — Виктория Исакова, Кирилл Радциг, Яна Вагнер, Григорий Перель и другие). Премию за лучшую аудиокнигу вручили впервые за 20 лет существования «Большой книги».
Лауреатами читательского голосования, которое проходило на сайте рекомендательного сервиса LiveLib, стали триллер «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой и нон-фикшн «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни» Елены Левкиевской.
Как отмечает «Коммерсант», премию «Большая книга» в 2025 году впервые присуждали по двум номинациям — «Художественная проза» и «Нон-фикшн». В этом году каждый победитель получит приз в размере трех миллионов рублей.
Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. В нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но электронные и аудиокниги.
В 2024 году первое место присудили роману Алексея Варламова «Одсун». На втором месте оказался Михаил Шемякин с автобиографией «Моя жизнь: до изгнания», на третьем — Захар Прилепин со сборником рассказов «Собаки и другие люди».
Премию «Большая книга» вручают ежегодно, начиная с 2006 года. На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на русском языке, и авторские переводы произведений, первоначально написанных на других языках.