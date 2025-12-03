Правительство РФ отказалось от строительства Северо-Сибирской магистрали за 50 триллионов рублей

Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в Китай. По данным источника «Коммерсанта», вице-премьер Виталий Савельев сообщил об этом в письме президенту РФ Владимиру Путину.

Отказаться от проекта, по словам собеседника издания, решено из-за его высокой стоимости. Затраты на строительство оцениваются в 50 триллионов рублей, пояснил он, в первую очередь из-за сложных геологических условий.

При этом, отметил собеседник издания, инвестиционная программа ОАО РЖД и так уже значительно сокращена. Инвестиции РЖД в 2026 году, по данным «Коммерсанта», не превысят 1 триллиона рублей. В 2024 году инвестиционная программа «Российских железных дорог» оценивалась в 1,49 триллиона рублей (в 2025 году 890,9 миллиарда рублей).

Создание Северо-Сибирской магистрали, напоминает «Коммерсант», предполагало строительство участка Нижневартовск—Белый Яр—Усть-Илимск протяженностью около 2 тысяч километров. Проект был включен в долгосрочные стратегии развития железнодорожного транспорта РФ и социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Еще один участок магистрали — Таштагол—Урумчи — предполагал создание нового выхода в Китай на участке границы между Казахстаном и Монголией. Рассматривалось строительство под Алтаем двух тоннелей, российского и китайского. В 2021 году в РЖД заявили, что тоннель обойдется слишком дорого, но возможно строительство железной дороги на эстакадах.

Предполагалось, что Северо-Сибирская магистраль позволит перераспределить нагрузку на и соединить Транссиб с Северным морским путем, создав дополнительный транспортный коридор для экспорта угля из Кемеровской области и других регионов Сибири.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин в беседе с «Коммерсантом» отметил, что без Северо-Сибирской магистрали невозможно будет привлечь на Северный морской путь значительную часть грузов из Кузбасса, Хакасии, с Урала.

Арктика стремительно тает. Для местных экосистем это угроза, а для США, России и Китая — новые возможности Рассказываем о новой арктической гонке и шансах участников на победу

