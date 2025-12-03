Литва лишила ВНЖ адвоката Михаила Беньяша из-за двух поездок в Беларусь для встречи с маленьким сыном

Адвоката Михаила Беньяша лишили вида на жительство в Литве из-за двух поездок в Беларусь. Об этом пишет проект «Слово защите».

Беньяш, живущий в Вильнюсе, в августе дважды на два дня съездил в Минск — сначала он привез оттуда маленького сына, у которого были каникулы, а затем отправил его назад к матери, которая живет в России.

В Литве с апреля действует закон, который позволяет лишать граждан России вида на жительство, если они ездили в Беларусь или Россию больше одного раза за три месяца. При наличии «объективных причин» допускаются исключения, однако в случае Беньяша департамент миграции таких причин не нашел.

Беньяш оспорил решение департамента миграции в суде, решение по делу ожидается в январе.

Михаил Беньяш получил известность как адвокат, который помогал людям, преследуемым российскими властями. Осенью 2022 года Минюст РФ объявил его «иноагентом»; вскоре после этого Беньяша лишили адвокатского статуса.

В феврале 2025 года в правозащитной среде широко разошелся пост Беньяша в фейсбуке, в котором он рассказывал, что устроился в Литве работать сантехником, так как не хочет становиться «профессиональным активистом» и призвал других правозащитников и журналистов, уехавших из России, найти себе «нормальную работу».

