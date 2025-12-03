Главный дизайнер интерфейсов Apple Алан Дай уйдет в Meta

Вице-президент Apple по дизайну интерфейсов Алан Дай 31 декабря присоединится к компании Meta, сообщило 3 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. Представитель Apple подтвердил эту информацию.

Алан Дай станет директором по дизайну Meta. Он предупредил руководство Apple о своем уходе ранее на этой неделе. Как отмечает Bloomberg, руководство компании готовилось к тому, что он уволится.

Новым главным дизайнером интерфейсов Apple станет Стивен Лемэй. Как сообщил глава Apple Тим Кук, Лемэй «играл ключевую роль в разработке всех основных интерфейсов Apple с 1999 года».

Алан Дай начал работать в Apple в 2006 году. Он возглавлял команду дизайнеров пользовательского интерфейса Apple с 2015 года. После того, как в 2019 году из компании ушел Джони Айв, Дай начал играть более заметную роль в Apple, указывает Bloomberg.

Алан Дай участвовал в формировании внешнего вида флагманских продуктов Apple, включая гарнитуру Vision Pro, iPhone X и Apple Watch, а также отвечал за серьезные изменения дизайна операционных систем и приложений компании, отмечает Reuters.

