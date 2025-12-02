В России подвергли цензуре автобиографию Оззи Осборна. И убрали из названия фразу «без цензуры»

Издательство «Бомбора» вырезало из электронной версии автобиографии музыканта Оззи Осборна восемь фрагментов с упоминанием наркотиков и один об изготовлении петард. На это обратило внимание издание «Верстка».

Под цензуру попало переиздание автобиографии Осборна, вышедшее в 2025 году вскоре после его смерти. Музыкант скончался 22 июля в возрасте 76 лет.

Впервые издательство «Бомбора» выпустила в России мемуары Осборна в 2018 году под названием «Оззи. Автобиография без цензуры». Новое издание называется просто «Оззи. Автобиография». В книге стоит пометка о том, что «некоторые фрагменты текста сокращены редакцией в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ».

В одном из вырезанных фрагментов рассказывалось, как Осборн в подростковом возрасте вместе с друзьями «мастерили бомбы из подручных материалов». В других удаленных фрагментах музыкант описывал, как впервые употреблял те или иные наркотики.

Читайте также

Принц Тьмы, который не боялся быть смешным Оззи Осборн стал патриархом хеви-метала, но всегда отказывался играть по правилам созданного им жанра

Читайте также

Принц Тьмы, который не боялся быть смешным Оззи Осборн стал патриархом хеви-метала, но всегда отказывался играть по правилам созданного им жанра