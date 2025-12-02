В Петербурге второй день подряд пользователи жалуются на отключения мобильного интернета

Жители Петербурга и Ленинградской области сообщают об отключениях мобильного интернета, свидетельствуют данные сайтов сбой.рф и Downdetector.

«Фонтанка» отмечает, что проблемы с интернетом в первую очередь испытывают клиенты МТС, но ресурсы из «белого списка» работают стабильно. По данным «сбой.рф», жалуются на отключение интернета также клиенты других операторов — «Билайна» и Теле2.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 2 декабря предупредил об опасности беспилотной атаки и о том, что «возможно понижение скорости мобильного интернета». Около 9:30 утра опасность была снята, однако проблемы с мобильным интернетом у жителей остаются.

Жаловаться на проблемы с мобильным интернетом петербуржцы начали еще накануне. Александр Дрозденко в ночь на 1 декабря также предупредил о беспилотной опасности — и о понижении скорости мобильного интернета. Позже он сообщил, что над Киришским районом было сбито несколько дронов. В комитет по информатизации и связи жителей города также предупредили, что на территории Петербурга возможно «ухудшение качества мобильного интернета и связи», объяснив эти меры необходимостью обеспечения безопасности.

С весны 2025 года власти регионов регулярно отключают мобильный интернет, объясняя это мерами безопасности в связи с атаками украинских дронов. В некоторых областях (например, Нижегородской) жителям отключают не только мобильный интернет, но и мобильную связь вообще. Осенью в России начали работать «белые списки» — перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется даже во время шатдаунов. Наиболее популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp в эти «белые списки» не вошли.

