В кинотеатрах России показали пиратскую версию пятого сезона «Очень странных дел». Из сериала вырезали поцелуй двух героинь

В российском сервисе Rutube и в кинотеатрах России начали показывать отцензурированную версию пятого сезона сериала «Очень странные дела», вышедшего на Netflix, сообщило издание «Верстка» 2 декабря.

В пиратской версии изменили первые серии пятого сезона, подвергнув цензуре сцены, в которых рассказывается об отношениях двух девушек — Робин Бакли и ее подруги Викки Данн.

Внимание. Спойлеры в следующих двух абзацах.

Так, в первой серии показана сцена флирта девушек в больничной палате, в том числе их поцелуй. Свидетелем этого стал один из главных героев Уилл Байерс, который заглядывает в палату сквозь приоткрытую дверь, после чего роняет банку с «Кока-колой» и убегает. В отцензурированной версии нет поцелуя Робин и Викки.

В следующих сериях, показанных в России, вырезаны сцены, в которых Робин и Уилл обсуждают отношения двух девушек — причем эти сцены важны для понимания сюжета. При этом рассказ Робин о том, как она в детстве была влюблена в одноклассницу, не цензурировали.

Netflix ушел из России в 2022 году после начала полномасштабной российско-украинской войны. В кинотеатрах России устраивают нелегальные спецпоказы вышедших телешоу.

Пятый, заключительный, сезон сериала «Очень странные дела» выйдет до конца 2025 года. Netflix разделил сезон на три части. Первая из них вышла 26 ноября, две оставшиеся запланированы на 25 и 31 декабря.

«Очень странные дела»: 5 сезон, 1–4 эпизоды Что такое Изнанка? Мир мертвых? Похоже, все несколько сложнее (и неожиданнее)

