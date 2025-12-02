Спортивный арбитражный суд признал неправомерным отстранение российских лыжников от квалификации на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляцию, поданную на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая не допустила российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

21 октября совет FIS отказался допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Таким образом, российские лыжники и сноубордисты не должны были принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-дʼАмпеццо. Ассоциация лыжных видов спорта (АЛВСР) и Паралимпийский комитет России подали апелляцию на это решение. Они утверждали, что решение FIS нарушает устав и принципы организации о политической нейтральности и отсутствии дискриминации.

В пресс-релизе CAS говорится, что апелляция была рассмотрена в ускоренном режиме в связи с предстоящими квалификационными соревнованиями.

Суд постановил, что устав FIS защищает спортсменов от дискриминации и требует от организации политической нейтральности, поэтому российским и белорусским спортсменам, соответствующим критериям отбора, установленным FIS, должно быть разрешено участвовать в международных соревнованиях. Суд также удовлетворил просьбу о разрешении российским паралимпийцам участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другим паралимпийцам (о чем именно идет речь, не уточняется — прим. «Медузы»).

Решение CAS прокомментировал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах (лыжи, горные лыжи, сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина — прим. „Медузы“) в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что решение CAS — только «первый этап по возвращению». «Теперь нужно понять, на какие старты нас допустят, пустят ли в Норвегию [на этап Кубка мира по лыжным гонкам], какое количество спортсменов. Должна вестись административная работа федерации, ОКР.», — отметил он.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-дʼАмпеццо с 6 по 22 февраля 2026 года, Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Международный Олимпийский комитет ввел санкции против России и Беларуси. Согласно эти ограничениям, в России и Беларуси не будут проводиться международные соревнования, гимны, флаги и другие национальные символы двух стран не могут демонстрироваться на любых международных соревнованиях, а чиновники и другие должностные лица не имеют права получить аккредитацию или приглашение на такие мероприятия. Тогда же МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

В марте 2023 года МОК выпустил рекомендации, с учетом которых международные спортивные федерации могут допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Для этого спортсменам необходимо выполнить несколько условий. Среди них — не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами. На летней Олимпиаде в Париже в 2024 году участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.