На студента ВШЭ завели дело о «госизмене». До этого он попал под «карусельные» аресты

В отношении 22-летнего студента магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) Леонида Каца возбудили уголовное дело о «госизмене» (статья 275 УК). Это следует из ходатайства следствия об аресте, которое было подано в Мещанский районный суд Москвы, обратила внимание «Медиазона».

По данным «Осторожно, новости», Леонида Каца отправили в СИЗО. На сайте суда говорится, что заседание пройдет 2 декабря, о его результатах не сообщается. Суть предъявленных Кацу обвинений неизвестна.

До дела о «госизмене» Каца четыре раза подряд арестовывали, он находился в спецприемниках полтора месяца, писала «Русская служба Би-би-си». Такие «карусельные» аресты силовики практикуют для изоляции людей в политических делах. Чаще всего их используют при подготовке против арестантов уголовного дела.

Каца задержали 1 октября в Москве, после чего арестовывали по статьям о «нецензурной брани» и «неповиновении полиции» в четырех разных судах. Полиция задерживала его сразу после очередного выхода из спецприемника.

18 ноября пресс-служба московских судов сообщила, что Бутырский районный суд назначил Кацу 15 суток ареста. По версии полиции, студент, находясь у пруда «Марс» в Алтуфьево, ругался матом в общественном месте — это «мелкое хулиганство», часть 1 статьи 20.1 КоАП.

Кац — выпускник московской школы «Интеллектуал» и победитель математических олимпиад. Как утверждает «Би-би-си», в феврале 2021 года тогда еще несовершеннолетний Кац был задержан из-за участия в протестах против ареста Алексея Навального.

