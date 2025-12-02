На фронте погиб украинский режиссер Василий Хомко, снимавший шоу «Орел и решка»

Режиссер телевизионного шоу о путешествиях Василий Хомко, воевавший в рядах ВСУ, погиб на фронте. О гибели сообщили его жена Галина Спивак и сестра Алена Хомко.

В октябре родственникам сообщили, что Василий Хомко пропал без вести во время выполнения боевого задания. Позже стало известно, что он погиб 2 октября, прикрывая отход группы. Ему было 45 лет.

Хомко пошел добровольцем в украинскую армию в марте 2022 года. Сначала он служил в 128 горно-штурмовой бригаде, а затем в Силах специальных операций ВСУ.