В Казахстане пришли с обысками в редакцию Orda.kz и домой к главному редактору издания

В квартире основателя и главного редактора казахстанского издания Orda.kz Гульнары Бажкеновой в Алматы, а также в офисе редакции проходят обыски. Об этом сообщило само издание и подтвердили «Радио Свобода» в департаменте полиции города.

Сотрудники, находящиеся в редакции, не выходят на связь. У них, предположительно, отобрали телефоны. Силовики также не пускают в редакцию адвокатов и юристов.

«Мы не знаем, кто проводит следственные действия, по какой статье возбуждено уголовное дело и в отношении кого. Руководитель группы не отвечает ни на один вопрос», — заявила юрист редакции Ольга Диденко.

В полиции сообщили, что по «поступившим заявлениям» в отношении «главного редактора ресурса O. гражданки Б.» возбуждены уголовные дела «по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений».

По версии полиции, в одной из публикаций от 2024 года были ложные сведения о задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки, при этом «данный факт не имел место». В другой статье, как заявили в департаменте полиции, были приведены «искаженные данные об ущербе в имущественном споре».

Гульнара Бажкенова — казахстанская журналистка, медиаменеджер. В 2020 году она основала издание Orda.kz, освещающее общественно-политическую ситуацию в стране и мире.

«Радио Свобода» напоминает, что в начале сентября 2025 года Orda.kz сообщило о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу. Источник издания утверждал, что задержаны также бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана. Вскоре власти эту информацию опровергли. Через несколько дней Нуртлеу приехал в парламент Казахстана. В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял его с должности и назначил своим помощником.