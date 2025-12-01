Украинские дроны атаковали Каспийск. Телеграм-каналы пишут о повреждении многоэтажного жилого дома

Украинские беспилотники утром 1 декабря атаковали Дагестан, дроны сбили над Каспийском, сообщил глава республики Сергей Меликов.

О последствиях атаки Меликов ничего не рассказал, заявив, что на месте работают оперативные службы. Он также напомнил, что в Дагестане действует запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов и дислокации сил Минобороны.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Baza, Mash и Shot написали, что в Каспийске произошло несколько взрывов. Каналы сообщают, что поврежден многоэтажный жилой дом, а также стоявшие рядом автомобили. На опубликованных фотографиях можно увидеть выбитые окна в жилом доме.

Mash утверждает, что 12-летняя девочка получила ранение грудной клетки, ее жизни ничего не угрожает. Официального подтверждения информации о пострадавших нет.