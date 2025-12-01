Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Погибли четыре человека, десятки раненых

Обновлено. Число погибших в результате удара по Днепру увеличилось до четырех человек, еще 40 ранены, среди них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщил исполняющий обязанности главы военной администрации Днепропетровской области Владислав Гайваненко.

Российские войска утром 1 декабря нанесли ракетный удар по Днепру, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его данным, погибли три человека. Еще 15 человек пострадали. 12 пострадавших госпитализированы, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Издание «Суспiльне» сообщает, что в результате атаки повреждены станция техобслуживания и предприятие.