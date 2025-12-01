Российские владельцы Porsche столкнулись с блокировкой машин через спутник

Владельцы автомобилей Porsche стали гораздо чаще обращаться за сервисным обслуживанием из-за блокировки штатной сигнализации через спутник, сообщили РБК в дилерском центре «Рольф».

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что сотни автомобилей Porsche «превратились в кирпичи по всей России» из-за массового сбоя. О проблемах сообщали водители из Москвы, Краснодара и ряда других городов. В «Рольф» заметили рост числа обращений в сервис с 28 ноября.

«Связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам двигателя внутреннего сгорания. Любой автомобиль может быть заблокирован», — рассказали в компании. Там утверждают, что обойти блокировку можно «путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором».

Причина блокировок неизвестна, дилер ее выясняет. Но, как отметили в «Рольфе», «существует вероятность, что это было сделано сознательно».

Аналогичные проблемы возникают и у владельцев машин Mercedes-Benz, но эти случаи редки, и «машины не превращаются в „кирпич“», добавили представители компании.

Немецкая компания Porsche AG остановила официальные поставки автомобилей в Россию в 2022 году после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. При этом, отмечает РБК, производитель не покинул российский рынок из-за сложности с продажей активов.

Какие еще проблемы у автомобилистов в России

