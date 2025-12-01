Россия заключила соглашение об отмене виз с Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз.

Документ подписали вице-премьер РФ Александр Новак и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Аль Фархан в рамках российско-саудовского делового форума в Эр-Рияде.

По словам Новака, безвизовый режим заработает в начале 2026 года. «Что касается безвизового режима: сейчас пройдут после подписания юридические процедуры по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. На мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны», — заявил вице-премьер.

Сейчас гражданам России для въезда в Саудовскую Аравию необходима виза, которую можно оформить онлайн или получить по прибытии в аэропорту. Виза позволяет находиться в стране до 90 дней в течение года с возможностью многократного въезда.