Минцифры планирует обязать операторов связи использовать только сим-карты, произведенные в России

Минцифры разработало проект приказа, по которому мобильные операторы с сентября 2026 года должны будут использовать только -карты, произведенные в РФ, использующие российское программное обеспечение и криптографию, пишет «Коммерсант».

Представители ведомства заявили изданию, что «принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей».

Использование уже закупленных сим-карт ограничивать не планируется «вплоть до полного окончания складских запасов операторов», добавили представители ведомства. При этом исключение составляют сети 5G, так как по требованию ФСБ аутентификация в сети 5G должна проводиться с помощью российской криптографии, и ключи должны генерироваться российской организацией, сертифицированной ФСБ, пишет «Коммерсант».

При этом, отмечает издание, в российском законодательстве до сих пор не прописаны требования для признанию карт российскими. Проект соответствующего постановления несколько раз выкладывался для общественного обсуждения, однако пока так и не принят.

По словам источников издания на рынке электроники, сейчас российские компании в основном используют иностранные чипы для сим-карт. «Из-за массовости производства азиатских чипов продукция с ними пока оказывается значительно дешевле, чем с использованием российских», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

Источник издания на телеком-рынке, в свою очередь, выразил сомнение в том, что к 1 сентября 2026 года операторы смогут полностью перейти к закупкам только российских сим-карт. «На сегодня нет готового серийного отечественного чипа для использования в производстве сим-карт массового сегмента», — заявил он.

В «Мегафоне» изданию заявили, что «на долю российской продукции приходится более половины всего приобретаемого в интересах наших клиентов объема, и этот показатель будет расти», — говорят в «МегаФоне». В МТС сообщили, что «значительную часть USIM-карт» закупают у российских производителей, остальную — в КНР. Две других компании из «большой четверки» мобильных операторов — «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Т2 — от комментариев отказались.

