В Вышгороде под Киевом в результате российской атаки загорелась многоэтажка, погиб один человек. Почти 150 жителей дома эвакуировали

В Вышгороде Киевской области в результате российской атаки загорелся жилой многоэтажный дом, погиб один человек и еще 19 пострадали, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

В числе пострадавших — четверо детей, 11 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести, уточнил Калашник. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из многоэтажки эвакуировали 146 человек. Также в результате удара, по словам Калашника, повреждены еще два многоэтажных дома, 14 частных и предприятие.

Владимир Зеленский также сообщил о погибшем и пострадавших в Вышгороде. По его словам, город был атакован беспилотниками. Кроме этого, как заявил Зеленский, в результате ночных атак есть раненые в Днепропетровской и Харьковской областях. Также российские войска атаковали Одесскую, Сумскую и Херсонскую области, добавил президент Украины.

Вышгород расположен к северу от Киева — на берегу Киевского водохранилища, в нескольких километрах от города.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в течение ночи российские войска запустили по Украине 122 ударных беспилотника и две баллистические ракеты «Искандер-М». 104 дрона были сбиты или подавлены.