Умер драматург Том Стоппард

Британский драматург, режиссер и сценарист Том Стоппард умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian.

Eamonn McCabe / Popperfoto / Getty Images

Том Стоппард считается одним из самых востребованных драматургов второй половины ХХ века. Он писал для кино, радио, театра и телевидения, был драматургом Королевского национального театра Великобритании. Среди наиболее известных пьес Стоппарда: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Травести», «Входит свободный человек», «Аркадия», «Берег Утопии», «Рок-н-ролл». Он написал сценарии для фильмов «Бразилия» Терри Гиллиама, «Русский дом» Фреда Скеписи, «Влюбленный Шекспир» Джона Мэддена, «Анна Каренина» Джо Райта. В 1990 году Стоппард экранизировал собственную пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

Стоппард был трехкратным лауреатом британской театральной премии Лоренса Оливье и пятикратным лауреатом американской театральной премии «Тони». За сценарий «Влюбленного Шекспира» Стоппарду присудили «Оскар» и «Золотой глобус». В 1978 году королева Елизавета II пожаловала ему звание командора Ордена Британской империи, а в 1997 году посвятила в рыцари-бакалавры за вклад в театральное искусство.