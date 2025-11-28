Вице-губернатор Вологодской области ушел в отставку. Месяц назад его задержали за драку в петербургском баре

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев покинул свой пост, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу губернатору Вологодской области.

Причиной отставки в пресс-службе назвали решение чиновника выйти на пенсию. Иноземцеву 47 лет. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял отставку Иноземцева.

19 октября «Фонтанка» сообщила, что в баре отеля в центре Санкт-Петербурга произошла драка, после которой был задержан Иноземцев. По информации издания, конфликт произошел около пяти часов утра, когда вице-губернатор познакомился в баре отеля с другим мужчиной. У них произошла ссора, которая переросла в потасовку. Полиция задержала Иноземцева и второго участника конфликта (предположительно, гендиректора компании, которая занимается торговлей электронным оборудованием). В полицию также доставили мужчину, который сопровождал Иноземцева, его личность не уточнялась. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения, утверждает издание. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

На опубликованном в телеграм-каналах видео можно увидеть драку двух мужчин, к которым затем подходит Иноземцев. Глава Вологодской области Георгий Филимонов позже заявил, что причиной драки могла стать провокация. «По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению», — заявил Филимонов. По его словам, Иноземцев «не смог оставить посетителя ресторана в беде».

Раз купили, надо выпить У жителей Вологодской области в будни теперь есть всего два часа, чтобы купить алкоголь. Губернатор хотел, чтобы люди «прекратили напиваться». Вот что из этого вышло

