В сквере Братьев Никитиных в Саратове демонтировали памятник пострадавшим от домашнего насилия, обратила внимание местная журналистка и автор телеграм-канала «Саратов: Открылось/Закрылось» Мария Алексашина.

Работу, которую жители города называли «памятником картошке фри», установили в 2010 году по инициативе фонда «Кризисный центр», отмечает «7×7». Рядом с памятником были таблички с контактами кризисных служб, а изогнутые столбы символизировали «скалы, которые преграждают путь к добру и миру, а также взаимопониманию в семье».

В администрации Саратова не стали комментировать исчезновение скульптуры журналистам издания «164.ру».

В мае, пишет «7×7», провластное издание «Четвертая Власть» запустило кампанию против памятника. Его сотрудники отмечали, что скульптура появилась в годы, когда «российские власти стремились подружиться с европейцами, привечали зарубежных кураторов, позволяли им навязывать нам европейские ценности, подчас чуждые нашей ментальности».

В рамках этой кампании «Четвертая Власть» опубликовала комментарий члена общественной палаты и общественного совета городской думы Саратова Евгения Малявко, которого «7×7» называет «Z-общественником». Он заявил, что памятник не нужен, и обвинил Запад во «лжи, грабеже, колонизации и фашизме» под прикрытием свободы и демократии.

Малявко предложил поставить в сквере «более актуальный» памятник «подвигу или герою». В качестве примера он привел «женщину-медика, спасшую наших бойцов в зоне ».

