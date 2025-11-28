Рэпер Macan ушел в армию. Он будет служить в Подмосковье в дивизии имени Дзержинского

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) начал проходить срочную службу в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в подмосковной Балашихе, сообщает Росгвардия.

«Во время службы в Росгвардии популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Macan — один из самых популярных российских исполнителей, выступающих в жанре «пацанского рэпа». В 2022-2025 годах он четыре раза подряд становился артистом года по версии «VK Музыки».

Летом 2025 года провластные телеграм-каналы и Z-блогеры начали критиковать 23-летнего рэпера за уклонение от призыва. Они писали, что Косолапов проигнорировал шесть повесток в военкомат и ему может грозить уголовное дело об уклонении от военной службы. В октябре музыкант заявил, что пойдет служить в армию. «Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал он в инстаграме.

