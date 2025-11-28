Орбан объявил, что едет в Москву обсуждать поставки энергоносителей и мирный план

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что посетит Москву в пятницу, 28 ноября, и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я еду (в Москву), чтобы обеспечить обеспечение энергоснабжения Венгрии на зиму и на следующий год», — заявил Орбан на своей странице в фейсбуке, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос, планирует ли он обсуждать с Путиным план прекращения войны России с Украиной, Орбан ответил: «Мы вряд ли можем этого избежать».

Для Виктора Орбана это будет второй визит в Москву после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Предыдущий раз он приезжал в Россию в июле 2024 года и встречался с Путиным.

Осенью 2025 года Орбан предлагал провести на территории Венгрии российско-американский саммит, но встреча президентов РФ и США так и не состоялась.

США в октябре объявили о санкциях в отношении крупнейших российских нефтяных компаний. Однако Венгрии, получающей значительные объемы нефти и газа из России, предоставлена отсрочка.