На ракетной базе под Оренбургом, где находятся новейшие баллистические ракеты, произошел взрыв. В небо поднялось фиолетовое облако

В городе Ясный в Оренбургской области в районе базы стратегических ракетных войск был слышен взрыв, сообщает со ссылкой на местных жителей издание «Урал56».

На фото с места событий виден поднимающийся в воздух столб фиолетового дыма.

Казахстанскому изданию ArbatMedia жители рассказали, что причиной инцидента стала авария при запуске ракеты — якобы она разрушилась в воздухе.

Официально власти суть инцидента не комментировали. В правительстве региона лишь сообщили, что угрозы населению нет и эвакуации не планируется.

Судя по опубликованным видео, взрыв мог быть последствием пуска ракеты.

Рядом с Ясным находится одноименный космодром и ракетная база, с которой в том числе возможны запуски межконтинентальных ракет, несущих ядерный заряд. В 2023 году здесь начали перевооружение на новейший комплекс шахтного базирования «Авангард».