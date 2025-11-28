Перейти к материалам

Минюст объявил «иноагентами» издание Doxa и сына Масхадова

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него студенческое издание Doxa.

Кроме того, в список попали:

  • генерал-майор в отставке, бывший начальник управления КГБ по Москве, бывший замглавы администрации президента РФ Евгений Савостьянов;
  • писательница и антрополог Василина Орлова;
  • политик Анзор Масхадов, сын убитого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова;
  • активистка Айгуль Гимранова-Лион.