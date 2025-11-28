Минюст объявил «иноагентами» издание Doxa и сына Масхадова

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него студенческое издание Doxa.

Кроме того, в список попали:

генерал-майор в отставке, бывший начальник управления КГБ по Москве, бывший замглавы администрации президента РФ Евгений Савостьянов;

писательница и антрополог Василина Орлова;

политик Анзор Масхадов, сын убитого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова;

активистка Айгуль Гимранова-Лион.