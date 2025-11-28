К мэру Енисейска пришел недовольный посетитель. Он избил чиновника и сломал ему нос

В Красноярском крае задержан 46-летний житель города Енисейска, который пришел на личный прием к мэру Валерию Никольскому и избил его, сообщает Следственный комитет.

Как утверждает ведомство, во время встречи с главой города местный житель «стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления», а затем набросился на чиновника, причинив ему телесные повреждения.

Мужчина не менее десяти раз ударил Никольского кулаком по лицу, пишет РИА Новости. По данным «Коммерсанта», мэру сломали нос, также у него зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и гематома лица.

СК возбудил уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Следствие решает вопрос об аресте подозреваемого в избиении мэра.

Валерию Никольскому 61 год. Он руководит Енисейском с 2018 года.