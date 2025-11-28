Human Rights Watch объявили «нежелательной» организацией в России

Деятельность американской правозащитной организации Human Rights Watch признана «нежелательной» на территории России.

Это следует из обновления реестра министерства юстиции РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch существует с 1978 года. Она занимается мониторингом нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

В России сайт Human Rights Watch заблокировали в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.