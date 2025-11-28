Airbus массово отзывает самолеты A320. По данным Reuters, это затронет половину всего мирового авиапарка

Аэрокосмическая корпорация Airbus объявила, что отзывает «значительное число» самолетов семейства A320, чтобы изменить программное обеспечение, сообщает Reuters 28 ноября.

В заявлении Airbus, направленном авиакомпаниям, говорится, что программное обеспечение нужно заменить до следующего планового рейса.

Источники Reuters в отрасли считают, что это приведет к сбоям в работе половины мирового парка самолетов и затронет несколько тысяч авиалайнеров. Агентство указывает, что это может привести к отменам и задержкам рейсов в один из самых оживленных туристических уик-эндов года в США и других странах.

В Airbus заявили, что недавний инцидент с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для функционирования систем управления полетом.

По данным Reuters, речь идет о рейсе JetBlue из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (США) 30 октября, когда после резкой потери высоты несколько пассажиров получили травмы. После того, как возникли проблемы с системой управления полетом, самолет JetBlue совершил аварийную посадку в Тампе, штат Флорида.

Это один из крупнейших массовых отзывов самолетов Airbus за 55 лет истории компании. В эксплуатации находится около 11 300 самолетов семейства A320, в том числе 6440 самолетов основной модели A320, которые впервые начали использовать в 1987 году. После того, как Airbus выпустил заявление об отзыве самолетов, в воздухе по всему миру находились около трех тысяч лайнеров семейства A320.