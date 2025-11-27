В реестр «террористов и экстремистов» внесли стримера TheDRZJ

Росфинмониторинг включил в перечень «террористов и экстремистов» игрового блогера и стримера Андрея Хестанова (TheDRZJ, более 450 тысяч подписчиков на YouTube, более 55 тысяч — на Twitch).

Судя по телеграм-каналу, отслеживающему обновления реестра Росфинмониторинга, Хестанова добавили в список 25 ноября.

Напротив имени стримера стоит звездочка. Это значит, что против него возбуждено дело по «террористической» статье. Ранее об уголовном преследовании Хестанова известно не было.

Как утверждает доносчица и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, уехавший в Грузию стример якобы рекламировал сбор средств для ВСУ, а также оправдывал взрыв на Крымском мосту, но также продавал рекламу российским компаниям.

В беседе с «Новой газетой Европа» Хестанов так прокомментировал свое уголовное преследование российскими властями:

Я — человек свободы. Моя симпатия в этом конфликте довольно очевидна — я на стороне свободы. На стороне правил, по которым жил мир, которые были установлены после Второй мировой войны… Я думаю, что это оверкилл. И он не выглядит как победа для них. Он выглядит достаточно жалко. То есть совместными усилиями всех, кого только можно и нельзя, был задушен игровой обозреватель. Это победа.

Хестанов, вероятно, стал первым крупным игровым блогером, против которого в России завели уголовное дело по «террористической» статье, отмечает издание.

У российских властей новая тактика: массово объявлять неугодных террористами и экстремистами Хуже всего, что западные банки верят этим статусам. Александра Прокопенко (Carnegie Politika) объясняет, почему так происходит

