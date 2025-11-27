Посольство Украины спрятали за экран с российским флагом на время визита Путина в Бишкек

В Бишкеке перед визитом Владимира Путина установили большой LED-экран между посольством Украины и зданием резиденции президента Кыргызстана, которые расположены друг напротив друга. Первым на это обратил внимание журналист Григорий Пырлик.

Экран установили таким образом, что здание посольства и флаг Украины не были видны из резиденции, которую Путин посетил 27 ноября. После установки экрана в СМИ возникли предположения, что это сделали специально из-за Путина.

Во время визита Путина на экране демонстрировался флаг России, сообщил российский пропагандист Александр Юнашев.

Советник посла Украины в Кыргызстане Денис Автономов в интервью «Азаттык» сказал: «Я комментировать не буду, но причинно-следственная связь, очевидно, определенная есть».

В администрации президента Кыргызстана, в свою очередь, заявили: «Это новый протокольный элемент. Экран будет использоваться для демонстрации правительственных видеоматериалов и визуального сопровождения протокольных мероприятий».

Ровно год назад, 27 ноября 2024-го, когда Путин находился с визитом в Казахстане, в Астане на LED-экране, установленном вблизи оперного театра, проецировали украинский флаг вместо российского. Тогда власти страны возбудили уголовное дело, утверждая, что рекламный экран взломали хакеры.