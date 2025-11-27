Франция вводит добровольную военную службу

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 27 ноября, объявит о появлении в стране добровольной военной службы.

По представленному ранее плану, пишет BC News, добровольцы будут служить 10 месяцев и получать за это вознаграждение.

Макрон в интервью СМИ неоднократно подчеркивал, что пришедшим на добровольную службу не грозит отправка в зону боевых действий в Украине. «Это совсем не то, о чем идет речь», — подчеркивал президент Франции.

Осведомленный источник AFP, писало «Би-би-си», говорил, что в первый год на добровольную военную службу планируется набрать от двух до трех тысяч человек, а со временем увеличить это число до 50 тысяч в год.

Во Франции до 1997 года существовал призыв в армию. До 2001 года также можно было проходить альтернативную гражданскую службу. В последующие годы вооруженные силы Франции состояли из профессиональных военных.

Ранее в ноябре во Франции большой резонанс вызвало заявление командующего вооруженными силами Фабьена Мандона, заявившего, что страна, чтобы успешно противостоять «московскому режиму», не может позволить себе проявить слабость. «Если наша страна даст слабину, потому что не готова смириться с потерей своих детей, пострадать экономически из-за того, что приоритет будет отдан оборонному производству, то мы окажемся в опасности», — сказал он. Ряд французских политиков, пишет RTL, выразили категорическое несогласие с заявлением Мандона.