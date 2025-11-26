Во Франции задержали членов организации «SOS Донбасс». Их подозревают в шпионаже в пользу России

В Париже задержали и поместили под стражу троих человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает агентство AFP со ссылкой на французскую прокуратуру.

Как уточняет Le Parisien, задержаны основательница организации «SOS Донбасс», гражданка Франции и РФ Анна Новикова, руководитель организации, гражданин Франции Венсан П. и член организации, гражданин Украины Вячеслав П.

По данным издания, Новиковой и Венсану П. предъявлены обвинения в сговоре с иностранным государством, осуществлении деятельности по сбору информации в интересах иностранного государства и заговоре с целью совершения преступления. Вячеслава П. обвиняют в проведении пропагандистской деятельности во Франции. Его задержали с помощью камер видеонаблюдения, на которые попал момент, как он расклеивает пророссийские плакаты на Триумфальной арке в сентябре нынешнего года.

Задержанные отрицают обвинения.

В прокуратуре сообщили, что задержания проходили в рамках расследования, которое ведется в отношении объединения «SOS Донбасс», которая позиционирует себя как гуманитарную организацию, которая доставляет помощь в пострадавшие от войны восточные регионы Украины. По версии Главного управления внутренней безопасности (DGSI, подразделение МВД Франции), организация фактически является инструментом влияния, которая обслуживает интересы России во Франции. Гуманитарные конвои, а также кампании по сбору средств и поставкам, организованные «SOS Донбасс», могли служить прикрытием для шпионской деятельности в пользу Москвы, считают следователи.

Следствие считает, что Анна Новикова и Венсан П. были завербованы российскими спецслужбами.

На сайте «SOS Донбасс» говорится, что организация создана «французскими активистами в поддержку жителей Донбасса, живущими под бомбами с 2014 года». «Гуманитарная ассоциация SOS Донбасс — это мост для непосвященных, желающих понять страдания жителей Донбасса. Ее цель — предоставить людям фактическую информацию о ситуации на Донбассе и указать им путь для оказания поддержки», — отмечают основатели организации. РБК отмечает, что Анна Новикова сотрудничала с российским государственным агентством РИА Новости в качестве внештатного стрингера.