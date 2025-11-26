Российские войска ударили по Запорожью, пострадали 19 человек

В ночь на 26 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по трем районам Запорожья, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате атаки повреждены 31 многоэтажный дом и 20 частных домов, а также общежитие учебного заведения и нежилые здания и помещения.

По данным на утро 26 ноября, пострадали 19 человек. Восемь человек остаются в больницах.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели потушили девять пожаров, которые начались после атак.