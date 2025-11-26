Президент Гвинеи-Бисау заявил о попытке государственного переворота

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил изданию Jeune Afrique, что его задержали люди в военной форме в его рабочем кабинете в президентском дворце около полудня 26 ноября (15:00 мск).

По словам главы государства, вместе с ним задержаны высокопоставленные военные, в том числе глава Генштаба с его заместителем и министр внутренних дел страны.

Президент утверждает, что государственный переворот организовал начальник штаба сухопутных войск.

Возле президентского дворца и здания избирательной комиссии, как сообщает Jeune Afrique, слышали выстрелы. Люди в военной форме заняли позиции на главной дороге, ведущей к президентской резиденции.

В Гвинее-Бисау 23 ноября прошли выборы президента. Действующий глава государства Умару Сисоку Эмбало, возглавляющий страну с 2020 года, и его соперник от оппозиции Фернандо Диаш да Кошта объявили о своей победе. Как отмечает Jeune Afrique, голосование прошло мирно, однако до выборов не был допущен основной лидер оппозиции, бывший премьер-министр Гвинеи-Бисау Домингуш Симойнш Перейра, чья партия поддержала Кошту. Официальный результаты голосования должны быть объявлены 27 ноября.