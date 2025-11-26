«Грамота.ру» назвала претендентов на слово 2025 года. «Ред-флаг», «выгорание» и «пупупу» вошли в шорт-лист

«Ред-флаг», «сигма» и «проявленность» стали претендентами на слово 2025 года по версии портала «Грамота.ру», сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Всего в короткий список вошли 12 слов: существительные «ред-флаг», «сигма», «проявленность», «зумер», «лимб», «имба», «выгорание», «промт», «брейнрот», «слоп», глагол «подсветить» и междометие «пупупу».

Всего лингвисты рассматривали более 500 слов. В течение года они наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет, а также оценили рост упоминаний тех или иных слов в соцсетях и СМИ. На следующем этапе приглашенные эксперты-лингвисты выберут из шорт-листа слово 2025 года методом открытого рейтингового голосования.

Самая яркая тенденция этого года — повсеместное присутствие контента, сгенерированного искусственным интеллектом, отметили в пресс-службе «Грамота.ру». Также заметна экспансия слов, связанных с популярной психологией, появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.

Свое слово 2025 года уже объявил государственный институт русского языка имени Пушкина. Там объявили самым популярным словом существительное «победа». «Выбор является глубоко символичным и закономерным: в этом году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне», — отметила в пресс-служба института.