Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима 36-летнего местного жителя Солима Камину по обвинениям в распространении «фейков» об армии РФ и призывам к деятельности против безопасности государства, сообщает «Медиазона».

Также ему на четыре с половиной года запретили администрировать сайты. Прокуратура запрашивала для обвиняемого девять с половиной лет заключения.

Солим Камина — сын художника из Того и российской артистки цирка, рассказывал «ОВД-Инфо». Он с восьми лет профессионально занимался танцами, позже учился на психолога в Московском финансово-юридическом университете.

Силовики задержали Камину в октябре 2024 года, его избивали, применяя электрошокер. Поводом к уголовному преследованию стали публикации Камины во «ВКонтакте»: пост о российском ракетном ударе по многоэтажному дому в Умани Черкасской области в апреле 2023 года и 11 комментариев под ним, в которых он спорил о войне с пользователем под именем «Николай Шинкарюк». Информацию об ударе, в результате которого погибли 23 человека, следствие сочло распространением военных «фейков».

Также Камина опубликовал на своей странице контакты для российских солдат, которые хотят сдаться в плен — это следователи расценили как угрозу безопасности государства.

Свидетелями по делу выступали студенты МИРЭА программы «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» Глеб Гордеев и Артем Докшин. Как отмечала защита Камины, их показания были «идентичны буква в букву, запятая в запятую».

«Медиазона» опубликовала последнее слово Солима Камины. Выступая в суде, он назвал себя аполитичной творческой личностью, отметив, что действовал под влиянием эмоций. По словам Камины, он боролся с наркозависимостью и депрессией, а в 2020 году пережил нападение и травлю.

Камина заявил, что не преследовал никакого преступного умысла и раскаивается в том, что написал в соцсетях.

Глядя на меня, вы поймете, что я не представляю для России никакой угрозы. Я уже год нахожусь в местах лишения свободы и хочу сказать, что мне вполне хватило и этого. Прошу не наказывать меня слишком строго. Я искренне хочу провести то время, которое вы мне не назначите в качестве наказания, со своей мамой, которую я очень сильно люблю и которая во мне нуждается. Она самый важный и самый любимый человек в моей жизни.

Также мне хотелось бы продолжить самореализацию в искусстве, учиться, поправлять здоровье и приносить пользу обществу как трудоспособный и трудолюбивый гражданин. Не думаю, что мое пребывание в тюрьме необходимо. К тому же это полностью уничтожит то немногое, чем я в себе дорожу — светлую и добрую половину моей личности, моей души. Прошу, не убивайте меня.