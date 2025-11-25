Российские войска ударили по Киеву ракетами и дронами. Есть погибшие

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Украине, в том числе по Киеву и области.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Печерском районе обломки (дрона или ракеты, не уточняется — прим. «Медузы») попали по 22-этажному жилому дому, есть повреждения.

В результате атаки по Киеву погибли два человека, еще девять получили ранения, сообщил Кличко. Два человека погибли в Днепровском районе Киева, уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В этом районе попадание зафиксировано в девятиэтажный жилой дом.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что четыре человека погибли в Святошинском районе города, еще трое ранены.