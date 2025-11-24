В Российской государственной библиотеке создали «спецхран русофобских книг», изъятых в оккупированных регионах Украины

В Российской государственной библиотеке (РГБ) появился « русофобских книг», вывезенных из оккупированных регионов Украины, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Ленинки» Вадим Дуда.

По его словам, в спецхран попадают «откровенно националистические, неофашистские книги», которые еще не входят в перечень экстремистских материалов Минюста РФ. Отбирает издания экспертный совет при РГБ. Эти книги, которые были давно отпечатаны в Украине и оставались в библиотечных фондах Донбасса, искажают историю или «безосновательно приписывают русским людям нелицеприятные качества, например, такие, как дикость и жестокость», добавил Дуда.

Библиотека начала собирать такие книги в 2024 году, сейчас в спецхране находятся 10-12 тысяч экземпляров подобных изданий. До конца 2025 года РГБ планирует опубликовать список всех этих книг на с рекомендацией для библиотек ограничить к ним доступ.

Гендиректор РГБ считает, что спецхран нужен для научной работы исследователей, «которые занимаются изучением вопроса генезиса русофобии на Украине».

Также Дуда выступил за изъятие остатков тиражей «русофобских книг» из библиотечных фондов украинских регионов, оккупированных армией РФ. По его словам, это можно осуществить на основании приказа Минкультуры РФ, который среди причин изъятия издания из библиотечных фондов называет его непрофильность. «И что-то мне подсказывает, что русофобские книги являются абсолютно непрофильными для наших библиотек», — сказал Дуда журналистам.

