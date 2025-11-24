Российские войска атаковали Харьков беспилотниками, известно о четырех погибших, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, удары пришлись по Шевченковскому и Салтовскому районам города. В числе погибших — женщины 41, 61 и 69 лет и 55-летний мужчина. Также в результате атаки 13 человек пострадали, в их числе есть двое детей: 12-летний мальчик ранен стеклом, 11-летняя девочка испытала сильный стресс.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результате попаданий беспилотников произошли разрушения зданий и несколько пожаров. Горели три жилых дома и объект инфраструктуры. Информацию о четырех погибших в ГСЧС подтвердили.