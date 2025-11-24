Немецкий актер Удо Кир умер в возрасте 81 года, сообщает Variety со ссылкой на его партнера, художника Делберта Макбрайда.

Piroschka van de Wouw / Reuters / Scanpix / LETA

Удо Кир родился в Кельне, а актерскую карьеру начал в Лондоне, куда он приехал в 19 лет, с фильма «Дорога на Сан-Тропе» режиссера Майкла Сэйма. Вскоре он вернулся в Германию, а затем решил стать профессиональным актером и уехал учиться в школу Ли Страсберга в Нью-Йорке.

В середине 1970-х Кир исполнил главные роли в фильмах «Тело для Франкенштейна» (1973 год) и «Кровь для Дракулы» (1974 год), снятых режиссером экспериментального кино Полом Моррисси. Продюсером картин выступил художник Энди Уорхол. Эти фильмы, как отмечает Variety, принесли Киру известность — и следующие годы он провел в Европе, работая с Райнером Вернером Фассбиндером в его проектах.

Помимо этого, Кир снимался у Ларса фон Триера, Гаса Ван Сента и многих других режиссеров — в его фильмографии более 200 картин. Наиболее известные — «Мой личный штат Айдахо» (Гас Ван Сент), «Догвилль», «Танцующая в темноте», «Меланхолия», «Нимфоманка» (все — Триер).

Также Удо Кир снимался в голливудских блокбастерах — таких как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Армагеддон», «Блэйд» и «Джонни-мнемоник».