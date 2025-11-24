Олимпийский чемпион, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян умер в возрасте 99 лет

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян умер на 99 году жизни, сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Matthias Hangst / Bongarts / Getty Images

Симонян выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958), напоминает ТАСС. Симонян до сих пор является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов).

В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

В 1959 году Симонян завершил карьеру футболиста и занялся тренерской работой. Он был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал первенство СССР (1962, 1969), «Арарат» также становился чемпионом страны (1973).

С 1992 по 1998 год Симонян был первым вице-президентом РФС, затем стал вице-президентом этой организации — этот пост он занимал до конца жизни.

«Все ближайшие матчи кубка, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Никиты Симоняна. Игры начнутся с минуты молчания», — заявили в РФС.